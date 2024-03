Pietro Costanzia di Costigliole, chi è il 23enne di origini nobili accusato di aver aggredito il coetaneo a colpi di machete. Lui: «Sono innocente»

di Redazione Web

Pietro Costanzia di Costigliole si difende. «Non sono stato io», dice il 23enne fermato con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a un coetaneo a colpi di machete. Il sospettato è stato ascoltato dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Mario Bendoni, in presenza di due avvocati difensori e ha affermato di essere completamente all'oscuro dell'episodio.

Il caso

Quando è stato fermato dalla polizia pare che fosse convinto che si trattasse dell'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria iberica, visto che in Spagna aveva soggiornato per un certo periodo. Una caccia all'uomo quella degli investigatori della squadra mobile della questura del capoluogo piemontese che era iniziata lunedì pomeriggio.

Subito dopo il ferimento del 24enne si erano messi sulle tracce dei suoi aggressori. Le condizioni del giovane, ricoverato all'ospedale Cto, rimangono gravi. I chirurghi lo hanno sottoposto a un intervento durato oltre quattro ore in cui gli hanno dovuto amputare la gamba sinistra, seriamente compromessa per i colpi ricevuti. Quando il 24enne era arrivato nel nosocomio la gamba era già sub amputata sotto il ginocchio ed era stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rivascolarizzare l'arto inferiore. Ma, anche a causa di una grande perdita di sangue, le condizioni del giovane sono peggiorate. Ora è ricoverato in prognosi riservata, intubato in terapia intensiva.

La vittima era stata aggredita mentre si trovava con la fidanzata su un monopattino, in via Panizza.

Le indagini

Le indagini della polizia si sta concentrando sulle amicizie e i luoghi frequentati dalla vittima, che vive con la nonna nel quartiere Santa Rita, non troppo lontano da Mirafiori Nord. Prima del fermo del 23enne, la ragazza della vittima e i suoi familiari erano stati ascoltati dagli inquirenti. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che qualcuno volesse fare pagare al 24enne degli apprezzamenti che avrebbe fatto a un'altra ragazza inviandole un messaggio via Whatsapp o via social.

Per questo motivo avrebbe anche subito delle minacce precedenti all'agguato. Ma questa pista non è mai stata confermata dagli investigatori che hanno continuano a non escludere nessuna ipotesi. Sulla vicenda oggi pomeriggio era arrivato il commento dell'assessore regionale piemontese alla Sicurezza Fabrizio Ricca: «La violenza dell'aggressione avvenuta a Mirafiori Nord lascia sgomenti e ci interroga tutti, come istituzioni, sulle strategie migliori per prevenire e scongiurare eventi simili - ha detto Ricca, aggiungendo che «serve certamente un controllo capillare del territorio da parte delle forze dell'ordine, serve senza ombra di dubbio che l'aggressore, una volta individuato e fermato, paghi severamente ma serve anche un percorso di formazione culturale per tanti giovani che decidono, incoscientemente, di intraprendere la via della violenza per risolvere alterchi o tensioni».

