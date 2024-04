Lucia Annibali, permesso speciale all'ex fidanzato che le sfregiò il volto con l'acido: tre giorni di libertà per Luca Varani

PESARO Primi tre giorni in libertà per Luca Varani (un permesso premio concesso dal giudice di sorveglienza). Il pesarese di 47 anni, in carcere dal 2013 a Pescara, per aver devastato il volto con dell'acido all'ex fidanzata Lucia Annibali - avvocatessa - al termine della concessione dovrà far rientro in carcere.

La pena

Varani è stato condannato in sentenza definitiva a 20 anni come il mandante dell'aggressione avvenuta nell'aprile 2013 (per mano di Rubin Talaban, classe 1982).

