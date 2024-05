Francesco Bianconi, il papà Ilvo investito e ucciso da un'auto mentre tornava dalla spesa: lutto per il frontman dei Baustelle

di Redazione web

Lutto per Francesco Bianconi, il cantante leader dei Baustelle. Il suo papà, Ilvo Bianconi, è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 20 maggio in circostanze tragiche: l'uomo, 78 anni, è stato investito da un'auto a Montepulciano, paese d'origine della famiglia.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 appena fuori Montepulciano. Ilvo, un ex impiegato di banca in pensione, era appena uscito da un negozio di frutta e verdura in cui aveva fatto la spesa quando è stato investito da un'auto guidata da un sessantenne di Chianciano Terme. L'automobilista si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi, ma per Ilvo Bianconi non c'è stato scampo.

Il sindaco

Insieme ai soccorritori sono arrivati sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, e il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, che conosceva bene sia Ilvo sia Francesco Bianconi, poiché agli esordi dei Baustelle aveva fatto parte della formazione come batterista.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA