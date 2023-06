Aurora Ramazzotti, il dettaglio della foto di Cesare scatena i fan: «Uguale a nonno Eros»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune foto che ritraggono la sua vita negli ultimi mesi. Il protagonista di questo carosello? Sicuramente il piccolo Cesare che, anche se comunica solo tramite versetti divertenti, fa già parlare di sé e attira tutti i commenti dei follower della mamma Aurora che chiedono a gran voce di vedere il viso del piccolo.

Aurora non ha voluto mostrare suo figlio Cesare sulle sue storie Instagram, tantomeno su altri profili social perché non lo voleva esporre al giudizio di estranei.

Eppure, dal dettaglio apparso nelle ultime foto, i fan hanno subito pensato: «Ecco a chi somiglia Cesare»

«Cesare è uguale al nonno»

Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcuni scatti che raffigurano la sua vita insieme al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare. Goffredo viene immortalato mentre riposa sul divano, forse, dopo una lunga sessione di gioco con il piccolo di casa, mentre in un'altra foto, la loro gattina, Saba, è ritratta stanchissima sul tappeto mentre cerca di riposare. Insomma, il piccolo Cesare sta dando del filo da torcere a tutti. Il figlio di Aurora Ramazzotti è stato protagonista di questo carosello, soprattutto in una foto. Appena i fan hanno visto lo scatto, non hanno potuto non notare l'evidenza di quel dettaglio: «Cesare è uguale a Eros Ramazzotti»

Nella foto, Cesare ha un piccolo ciuffo di capelli all'insù, un piccola cresta che i fan del cantante Eros hanno subito ricollegato a lui, commentando: «Cesare ha lo stesso taglio di capelli del nonno rockstar».

Somiglianze

Aurora Ramazzotti sta affrontando questo periodo delicato circondata da persone che la amano e la supportano, tra cui anche i fan che sognano il giorno in cui lei posti una foto in chiaro del piccolo Cesare, per poter decretare se il bimbo assomiglia alla mamma, al papà o, perché no, alla nonna Michelle Hunziker o al nonno Eros Ramazzotti.

