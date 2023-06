Aurora Ramazzotti, il regalo 'griffato' per Cesare stupisce i fan: ecco cos'ha ricevuto. «È già fortunato»

di Redazione Web

Cesare, già un piccolo principe. Il primogenito di Aurora Ramazzotti è già travolto dai regalini. E che regalini! Stavolta il mandante è Armani, il noto marchio di vestiti ormai noto ai più, che ha inviato alla figlia di Eros vestitini per il piccolo di casa. Nelle sue story Instagram, Aurora pubblica il pacco appena arrivato. Pantalonicini colorati, pigiamini, camicette: le taglie mini conquistano i fan e inteneriscono tutti.

David Beckham e la figlia Harper scatenati al concerto di Harry Styles: il video è dolcissimo

Isola, Cristina Scuccia e il messaggio per il suo amore: «Non vedo l'ora di rivederti». Quel dettaglio intenerisce i fan

Nelle stories successive, poi, ecco spuntare una foto di Aurora e del suo compagno Goffredo Cerza abbracciati e sorridenti. Un amore longevo che dura da molti anni ormai e che ora si è rafforzato ancora di più con la nascita del primogenito. Hanno reso nonni i rispettivi genitori e continuano a coltivare il loro amore senza freni: insomma, una coppia invidiabile. E lo mostrano quotidianamente sui social o in giro per le strade: paparazzati in ogni dove, i due sono sempre più affiatati, anche in queste nuove vesti da genitori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA