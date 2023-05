Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, i dolci post per Sara Daniele: «Auguri sorella mia»

di Redazione Web

«Zia Sara Daniele oggi compie 27 anni» scrive Aurora Ramazzotti in un post social per la sua migliore amica, nonchè figlia del grande Pino Daniele. Nel post, la figlia di Eros Ramazzotti, pubblica una serie di scatti della sua amica dai tempi dell'adolescenza ad oggi, fino ad un tenero scatto con il piccolo Cesare tra le mani.

«Auguri sorella mia, a tanti altri pianti d’emozione insieme» scrive ancora Aurora, riferendosi alla commozione per la nascita del suo piccolo a cui Sara è stata partecipe. «Sempre. ti amo vi amo» risponde subito Sara nei commmenti. Ma Aurora non è stata l'unica a farle gli auguri.

Aurora Ramazzotti i dolci auguri a Sara

Da tempo, ormai, in famiglia, Sara è nelle grazie anche di Michelle Hunziker e anche lei non si è sottratta dal farle gli auguri su Instagram. La showgirl riprende un video in cui canta a squarciagola con Sara durante il lockdown, quando la figlia di Pino Daniele ha passato il primo periodo a casa Trussardi Hunziker.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 21:41

