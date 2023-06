David Beckham e la figlia Harper scatenati al concerto di Harry Styles: il video è dolcissimo

di Redazione web

David Beckham e sua figlia più piccola, Harper Beckham, si sono scatenati al concerto di Harry Styles che, in questo momento, è in tour mondiale (LOVE TOUR). L'ex calciatore del Manchester United ha portato la sua bambina a Wembley per assistere allo show del suo cantante preferito e ha, poi, postato tutto sul proprio profilo Instagram. Gli scatti e i video della serata sono dolcissimi.

David Beckham ed Harper al concerto

Boa piumato rosa, cappello ampio sempre rosa per Harper Beckham e cappellino della stessa tonalità per papà David. L'ex stella del calcio inglese e non solo, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni estratti della divertente serata che ha trascorso in compagnia della figlia, fan di Harry Styles. Nel video che ha fatto il giro del web e di tutti i social, David e Harper cantano insieme uno degli ultimi successi del cantante ex membro degli One Direction, ovvero "Late Night Talking". I due appaiono sorridenti e completamente presi dalla musica che rimbomba in tutto lo stadio di Wembley. Il video ha riscosso moltissimo successo: i fan dell'ex calciatore hanno lasciato numerosi like e commenti.

David Beckham non ha mai nascosto l'amore profondo che nutre per i suoi figli e, molto spesso, pubblica storie o foto in loro compagnia. Harper è la più piccola della famiglia e quella che mamma Victoria e papà riescono ancora a strapazzare di coccole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 21:16

