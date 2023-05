Romeo Beckham, la fidanzata Mia Regan strega Cannes: sul red carpet con un abito supersexy

Mia Regan incanta il Festival di Cannes. La fidanzata di Romeo Beckham, figlio di David e Victoria, si è presentata sul red carpet con un vestito super attillato in lattice che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto. La modella, divenuta famosa lo scorso anno per aver presentato la sua collezione di moda di Jeans insieme a Victoria Beckham, si è presentata al Festival con un vestito futuristico che ha catturato l'attenzione di fotografi e fan.

Mia Regan ha rubato i riflettori alle star del cinema con una abito attillato, davvero sexy, capace di mettere in mostra il suo fisico perfetto. Un look elegante, ma allo stesso tempo molto provocante, abbellito da un girocollo, orecchini a bottone e un anello tutti tempestati di diamanti.

Un outfit che la nuora di David Beckham ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram, scatenando la reazione dei suoi tanti fan.

Fan in estasi

«Silver dress alert», la didascalia agli scatti sul red carpet, cercando di porre l'accento sulla sensualità del vestito grigio. E i suoi fan hanno tempestato il post social di commenti. «Sei un sogno metallico», ha commentato un follower. «Lasci a bocca aperta», commenta l'amica Holly Ramsay, la figlia del noto chef Gordon Ramsay. «Sei stupenda», sembrano concordare tutti. E su tutti spicca il commento del fidanzato Romeo che, dopo tre anni di relazione, resta ancora ammaliato dalla bellezza della sua donna: «Dannazione, stai benissimo: qual è il tuo segreto?».

