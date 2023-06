Harper Beckham, l'outfit casual chic della 11enne figlia di David e Victoria non è cheap: ecco quanto costa la borsa vintage Louis Vuitton

di Redazione web

Victoria Beckham ha organizzato un viaggio in Giappone in compagnia di tutta la sua famiglia per passare del tempo insieme. La Spice Girl ha condiviso tramite le storie su Instagram alcuni scatti e momenti di questo viaggio, tra cui una foto del marito David Beckham con i figli Harper Seven e Cruz mentre sono in attesa di mangiare in un tipico ristorante giapponese. A catturare l'attenzione è stato uno scatto rubato alla piccola di casa, Harper, durante una gita in un negozio di caramelle in centro. L'undicenne ha mostrato, ancora una volta, di aver ripreso dalla mamma il suo buon gusto.

Andiamo a vedere il suo outfit.

Beckham, la figlia Harper e il maglione del costo "choc": ecco il prezzo

Harper Beckham e l'outfit casual chic (non cheap)

La giovane di casa Beckham ha deciso di essere comoda durante i giorni trascorsi in Giappone, dove tra attrazioni tipiche locali e posti esclusivi della capitale, ha deciso di fare tappa in un negozio di caramelle super colorato e divertente.

Victoria Beckham ha deciso di immortalare il momento in cui la figlia assaggia lo zucchero filato.

Harper indossava leggins a vita alta di colore nero, un top a maniche lunghe nero e le sneaker Adidas bianche con dettagli blu. La particolarità che ha catturato l'attenzione, però, è stata la borsa firmata Louis Vuitton Monogram Multicolore Pochette da 1400 euro: si tratta di una borsa vintage.

La piccola di casa ha imparato molto velocemente come impreziosire un outfit casual con dettagli lussuosi, come una borsa firmata, sicuramente approvata dalla mamma Victoria Beckham.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 10:25

