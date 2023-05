David Beckham imita Victoria, il make up su TikTok fa impazzire i fan: «Ci piaci anche truccato»

di Redazione web

David Beckham e Victoria Beckham alle prese con la beauty routine. L'imprenditrice e stilista britannica ha pubblicato sul proprio TikTok un video in cui presenta il Contour Stylus, prodotto di make up della sua linea Victoria Beckham Beauty. Victoria ha mostrato come si usa e l'effetto che ha sulla pelle il suo nuovo prodotto, mentre David, alle spalle, sdraiato sul letto, si rilassava.

Un classico momento di coppia in casa Beckham che si è concluso con un'esilarante imitazione di lei da parte del marito David che poco dopo si riprende truccandosi altrettanto.

Vita di coppia in casa Beckham

Il tutorial personale di David Beckham fa sorridere i fan della coppia.

L'ex calciatore non resiste e con un pennello per il fondotinta si mostra "impegnatissimo" a trovare la luce migliore per il suo contouring.

"La luce migliore" per David

Nel video, David Beckham spiega «Mi dice che questa è la migliore illuminazione per fare video - riferendosi alla moglie Victoria -. Sono d'accordo anche se non so di cosa sto parlando», conclude.

Un video esilarante che ha riscosso successo tra i fan della coppia che commentano con frasi del tipo: «Il tutorial di cui non sapevamo di aver bisogno» o, ancora, «Tu puoi tutto David, ci piaci anche truccato». Victoria Beckham saprà difendersi dalla "concorrenza" del marito?

