Brooklyn Beckham cucina il pollo fritto, ma l'olio usato è eccessivo. Pioggia di critiche: «La gente muore di fame...»

Brooklyn Beckham sta cercando di farsi spazio nel mondo dello spettacolo tramite la sua carriera da modello e le sue passioni, tra cui la fotografia. Ha scelto di non intraprendere la stessa carriera calcistica del papà, David Beckham, perché sapeva che il continnuo confronto con il padre non sarebbe stato sano per lui e per la sua famiglia. Negli ultimi tempi si sta dedicando ad uno dei suoi ultimi hobby scoperti: la cucina e lo dimostra con numerosi post in cui documenta ricette che lui ama molto. Proprio ieri ha pubblicato un video in cui si diletta in uno dei suoi piatti preferiti: il pollo fritto. Quando è giunto il momento di elencare i prodotti, però, i fan hanno iniziato a storcere il naso per un particolare. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Brooklyn Beckham ha deciso di condividere con i suoi fan la ricetta di uno dei suoi piatti preferiti, il pollo fritto. La ricetta prevedeva l'utilizzo di olio di avocado, considerato un olio gourmet e i follower hanno iniziato a chiedergli il motivo per cui utilizzasse un olio pregiato per un semplice polo fritto.

«Le persone muoiono di fame e tu sprechi in questo modo l'olio di avocado da quasi €20», è solo uno dei commenti che lo criticano. «Un’intera bottiglia di olio di avocado per un petto di pollo fritto? Che spreco».

Brooklyn Beckham non ha risposto alle critiche e i fan lo hanno accusato di sprecare il cibo perché non ha mai sofferto la fame, essendo ricco di famiglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 14:18

