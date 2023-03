Beckham, il figlio Brooklyn si sposa (di nuovo)? La moglie Nicola: «Le prime nozze sono state stressanti»

È passato quasi un anno dalle nozze faraoniche tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Il loro matrimonio, celebrato il 9 aprile 2022, è finito al centro di una bufera di polemiche per il costo da capogiro, più di 3 milioni di dollari. Ma la new entry della famiglia Beckham non sembra essere rimasta troppo soddisfatta da una cerimonia che, a suo dire, l'avrebbe stressata troppo. E l'ipotesi è che i due si possano risposare a breve.

La causa

I festeggiamenti dell'anniversario di nozze potrebbero non essere riservati come quelli propri di due sposini. Il desiderio della signora Beckham, infatti, sarebbe quello di organizzare nuovamente un matrimonio dopo quello dello scorso anno, costato una cifra milionaria e tutt'ora fonte di grande stress. Pochi giorni fa è uscita la notizia della causa legale in corso tra la famiglia della sposa, erede del miliardario americano Nelson, e le organizzatrici delle nozze presso la villa lussosissima Palm Beach, gli uni contro le altre per difendere le proprie ragioni dovute all'insoddisfazione per la riuscita dell'evento.

«Non ha bei ricordi»

Nonostante la cifra da capogiro spesa per la giornata più importante della sua vita, infatti, fonti vicine a Nicola Peltz riferiscono a Closer che la giovane ereditiera non avrebbe bei ricordi della giornata, associata a stress, tensione, liti continue e strategie per nascondere alla madre dello sposo, Victoria Beckham, i grandi problemi dell'imponente organizzazione. Neppure le foto del matrimonio riuscirebbe a rivedere, tanto sarebbe forte il dispiacere, motivo per cui starebbe pensando di celebrare di nuovo le nozze con Brooklyn nonostante amici e parenti stiano tentando di dissuaderla.

Per ricucire con Victoria

Un'occasione anche per ricucire il rapporto con la suocera, offesa perché lei si sarebbe rifiutata di indossare l'abito creato dalla stessa Victoria, per un vestito di Valentino. Insommam, Nicola Peltz è intenzionata a ripetere il matrimonio, cercando di ritrovare la serenità perduta in famiglia, a quasi un anno dal giorno che avrebbe dovuto essere il più bello di sempre.

