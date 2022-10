Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: nuovo cane per la coppia, ma il nome spiazza i fan

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz allargano la famiglia. No, non si tratta di un bambino in arrivo, a qualche mese dalle nozze, bensì di un nuovo animale domestico: un cane dal nome che può senza dubbio generare confusione. E che ha lasciato abbastanza spiazzati i fan della coppia.

Victoria Beckham e Nicola Peltz in brutte acque: «Umiliata da mia nuora»

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, ecco il cane Lamb

Nelle ultime settimane, si sono intensificate le voci di una rottura tra Nicola Peltz e sua suocera, Victoria Adams in Beckham. L'attrice e il marito, figlio di Victoria e David Beckham, cercano di non pensarci e sui social provano a condividere con i fan momenti spensierati di vita quotidiana. La coppia ha appena adottato un cane, dandogli il nome Lamb (che in italiano significa agnello e si tratta molto probabilmente di un riferimento al pelo ispido e lanoso).

Anche Nicola Peltz aveva annunciato sul proprio account Instagram di aver adottato un nuovo cane. «Oggi è un giorno difficile, perché è il compleanno di mia nonna Gina, che è morta due anni fa e che non posso abbracciare. Ma sento che è stata lei a mandarmi lui» - aveva spiegato l'attrice e modella - «Sono così grata di tutto questo. Per favore, non comprate gli animali, ma adottateli. L'amore che portano in famiglia non ha paragoni».

