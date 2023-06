Aurora Ramazzotti, il piedino di Cesare per dare il buongiorno ai fan: tenerezza infinita

di Redazione Web

Un risveglio insolito. Aurora Ramazzotti dà il buongiorno ai follower con l'immagine del piedino di Cesare, con una emoticon intenerita accanto. Anzi, piedone si potrebbe dire ironicamente. Il piccolo imperatore, amatissimo dai nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, cresce a vista d'occhio e, nonostante la figlia della Hunziker e il compagno Goffredo Cerza non abbiano mai mostrato il volto del primogenito, è visibile la sua crescita anche solo dalle mani e braccia. E ora anche dai piedi.

Belen, crisi addio: gli scatti con Stefano De Martino e i figli fanno sognare i fan

Federica Nargi in bikini: «Ho le smagliature anche io, sono umana»

La reazione alla foto di Aurora Ramazzotti

Continua la sua vita da mamma Aurora che, di fronte alle numerosi critiche per qualsiasi cosa faccia anche col piccolo Cesare lei risponde con distacco. E anzi, ora risponde con un tatuaggio.

L'influencer, a volte è stanca di avere a che fare con gli hater sui social, anche se, della loro opinione poco le importa. È proprio questo che recita il suo nuovo tatuaggio, come ha comunicato ai suoi milioni di follower.

Il tatuaggio

Capelli sciolti, schiena nuda e proprio sotto la spalla la scritta: "La tua opinione" con una linea che la cancella. È un bel messaggio perché la mamma del piccolo Cesare è come se avesse voluto far sapere agli odiatori che le critiche negative le legge ma che, allo stesso tempo, non la toccano più di tanto.

Aurora, infatti, ha dichiarato che da quando è diventata mamma, tutto ha assunto un significato diverso e, ad esempio, ha finalmente imparato ad accettare il suo corpo e a rispettare i propri tempi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA