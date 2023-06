Aurora Ramazzotti, il nuovo tatuaggio è un messaggio agli haters: «La tua opinione» sulla schiena

di Redazione web

Aurora Ramazzotti essendo figlia d'arte, ovvero di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, conosce bene il mondo dello spettacolo e sa benissimo che le persone possono essere cattive ed esprimere giudizi maliziosi, certamente, non richiesti. L'influencer, anche se ha sempre risposto in modo originale alle molte critiche, a volte è stanca di avere a che fare con gli hater sui social, anche se, della loro opinione poco le importa. È proprio questo che recita il suo nuovo tatuaggio.

Il nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha un nuovo tatuaggio e lo ha comunicato ai suoi milioni di follower con una storia che ha da poco postato su Instagram. Capelli sciolti, schiena nuda e proprio sotto la spalla la scritta: "La tua opinione" con una linea che la cancella. È un bel messaggio perché la mamma del piccolo Cesare è come se avesse voluto far sapere agli odiatori che le critiche negative le legge ma che, allo stesso tempo, non la toccano più di tanto.

Aurora, infatti, ha dichiarato che da quando è diventata mamma, tutto ha assunto un significato diverso e, ad esempio, ha finalmente imparato ad accettare il suo corpo e a rispettare i propri tempi. Lo scrisse in un post che fece moltissimo successo sui social e che in tantissime ricondivisero.

Aurora Ramazzotti e i social

Aurora Ramazzotti conosce bene il mondo dei social che può essere davvero meschino, soprattutto con un personaggio in vista come lei. Ad esempio, da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, le sono state recriminate moltissime azioni, come uscire a prendere un caffè senza il suo bambino. L'influencer, però, è sempre riuscita a sdrammatizzare e a lasciare il tempo che trovano ai messaggi più cattivi.

