Aurora Ramazzotti, il ritorno della 'rubrichetta'? «In mia assenza, quanti sono tornati con l'ex?»

Aurora Ramazzotti sui social torna a parlare della sua "Rubrichetta", il format dedicato ai problemi d'amore dei suoi follower. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, infatti, prima di diventare mamma del piccolo Cesare rispondeva tra le Instagram stories alle domande più bizzarre poste dai giovani utenti. Poblemi di gelosia, tradimenti, e tanto altro: così Aurora Ramazzotti ha conquistato i suoi fan.

Oggi la menzione alla "Rubrichetta" nelle sue Instagram stories è un segnale di un plausibile ritorno? Scopriamolo insieme.

Aurora Ramazzotti e la "Rubrichetta"

La citazione della rubrichetta di Aurora Ramazzotti fa sperare in un ritorno o è solo un momento di nostalgia? La conduttrice e influencer ha condiviso nelle sue Instagram stories un selfie in cui scrive: «A luglio sarà un anno che non faccio la rubrichetta».

La "comunicazione di servizio" potrebbe essere una dichiarazione di intenti. Dall'anno scorso ad oggi, però, tante cose sono cambiate e la figlia di Michelle Hunziker oggi è mamma di Cesare e felicemente innamorata del suo Goffredo Cerza.

A spegnere gli animi dei fan eccitati all'idea di un ritorno della "Rubrichetta" è proprio Aurora Ramazzotti, che afferma: «Lo so, manca anche a me, ma mi impegnava i sabati pomeriggio e ora non ho più tutto questo tempo con 'banano'.

La nostalgia per il suo piccolo format social la porterà a ritagliarsi un po' di tempo da dedicare ai suoi fan, tra un pannolino e l'altro?

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 11:42

