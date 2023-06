Federica Nargi in bikini: «Ho le smagliature anche io, sono umana»

di Redazione web

Federica Nargi si è concessa del tempo libero insieme ai suoi amici al mare per festeggiare l'arrivo dell'estate e ha mostrato il suo fisico statuario. La conduttrice è stata una delle ex veline più amate dagli italiani per la sua immensa bellezza e simpatia, ha saputo conquistare proprio tutti.

Ogni estate, mostra sul suo profilo Instagram il suo fisico tonico e snello, da far invidia a chiunque e i fan la adorano e non perdono occasione per complimentarsi con lei. La modella è mamma di due splendide bambine, Sofia e Beatrice, avute rispettivamente nel 2016 e 2019 dal compagno ex calciatore, Alessandro Matri. Le bimbe sono la fotocopia della mamma.

I commenti sotto ai post di Federica la elogiano per il suo fisico, soprattutto dopo la nascita delle figlie «Non sei reale Federica, sei perfetta», ma lei ha voluto precisare una cosa molto importante.

Federica Nargi incanta al GialappaShow. I fan approvano: «Non sei reale»

Federica Nargi e Alessandro Matri si confessano: «La nostra vita diversa da quella sui social»

Durante una delle sue ultime vacanze insieme alla famiglia, passate al mare alle Maldive, Federica Nargi ha voluto rincuorare le sue follower che hanno commentato i suoi post in bikini sminuendo il proprio fisico: «Ragazze, ho le smagliature anche io perché sono umana.

Federica Nargi ha voluto chiarire che la perfezione non esiste, «Siamo tutti umani e abbiamo le nostre piccole o grandi imperfezioni e va bene così».

Federica non è soltanto bella, ma è anche molto brava e gli spettatori sperano che possa tornare presto alla conduzione di un programma tutto suo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA