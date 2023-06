Federica Nargi incanta al GialappaShow. I fan approvano: «Non sei reale»

di Redazione web

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GialappaShow, il programma condotto dal Mago Forest e dalle voci della Gialappa's Band. In questa quinta puntata, ad aver affiancato il conduttore è stata Federica Nargi, ex velina e conduttrice. Federica Nargi è stata una delle veline più amate dal pubblico e la sua partecipazione al programma era molto attesa. L'ultima conduttrice che ha affiancato il Mago Forest è stata Giulia Salemi e ha riscosso molto successo, come se la sarà cavata Federica Nargi?

Andiamo a scoprirlo insieme.

Federica Nargi al timone insieme al Mago Forest

Federica Nargi ha condotto la quinta puntata del GialappaShow, e il pubblico è rimasto incantato dalla sua bellezza e dalla sua bravura. L'ex velina viene accolta dal Mago Forest con parole molto originali: «Costanza Caracciolo era impegnata, e ci siamo dovuti accontentare di Federica Nargi», ma lei è stata sin da subito al gioco, si è divertita e ha divertito il pubblico di Tv8.

Sui social il pubblico ha promosso la sua conduzione a pieno, definendola «non reale, di un altro pianeta». L'intrusione di Alessandro Matri, suo marito, durante i titoli di coda, ha dato una chiusa perfetta e divertente alla puntata. Insomma, Federica è bella e brava e i fan sperano di rivederla alla conduzione di qualche programma in televisione.

