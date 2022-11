Federica Nargi e Alessandro Matri si confessano: «La nostra vita diversa da quella sui social»

Federica Nargi e Alessandro Matri si sono raccontati in un'intervista parlando dei loro 13 anni di amore insieme e delle loro due bambine, Sofia e Beatrice. La coppia ha ammesso che la loro vita è molto diversa da quella che si vede sui social e che la loro relazione è stata caratterizzata, come tutte da alti e bassi.

Il corteggiamento

«Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto» dice la coppia al Corriere della Sera. Sulla loro storia Federica ricorda che è stato Alessandro a fare il primo passo, mentre lei si sarebbe fatta corteggiare a lungo: «Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali la domenica», ha raccontato l'ex velina che ha anche ammesso che la prima volta che lo ha invitato a cena lei ha preparato dei sofficini».

La gelosia

I primi tempi della loro relazione pare abbia aiutato la distanza, perché li ha aiutati ad avere fiducia, aggiunge Federica: «Io sono di una gelosia estrema, anche se non me ne dà motivo, ma le spasimanti mi preoccupavano: era calciatore, bello, famoso» e ricorda una scenata di gelosia in discoteca. «Andiamo in un locale, io arrivo per prima. Poi, vedo arrivare lui, che si sta chiudendo la giacca. Una gli va addosso, gli chiude i bottoni e gli fa: hai freddo?» e Matri conclude: «Ho visto come un’onda anomala attraversare la sala e piombare addosso a questa tizia. Prenderla. Spostarla di peso».

Le figlie

La coppia, molto attiva sui social, ammette che la loro vita non è come appare su Instagram e che come tutti hanno avuti alti e bassi anche se una crisi vera e propria non c'è mai stata. Tutti e due sono d'accordo sul fatto che da quando ci sono le bambine le discussioni siano aumentate. Si definiscono due genitori ansiosi e permissivi, e spiegano che amano passare molto tempo con le piccole, giocarci insieme: «Piuttosto, le faccio spolverare, pulire. Dico: facciamo un gioco, puliamo i giocattoli. Ci cascano». Sul matrimonio garantiscono: «Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire 'per sempre'. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie». Il loro segreto? Lo svela la showgirl: «Ci prendiamo molto in giro. Ridiamo come matti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 16:12

