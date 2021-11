Federica Nargi e Alessandro Matri sposi: ecco i particolari del matrimonio

Federica Nargi e Alessandro Matri presto sposi. L’ex velina Federica Nargi, ora impegnata sul palco di “Tale e Quale Show” e l'ex calciatore Alessandro Matri, fidanzati da tempo, hanno deciso di fare il grande passo e celebrare il matrimonio.

Federica Nargi e Alessandro Matri sposi: i particolari del matrimonio

Matrimonio in vista per Federica Nargi e Alessandro Matri. L’ex velina e il calciatore sono fidanzati da circa tredici anni e dal loro rapporto sono nate le due figlie Sofia, il 26 settembre 2016 e Beatrice, il 16 marzo 2019. In un’intervista al settimanale “Diva e donna” Federica Nargi ha rivelato i progetti di nozze: la cerimonia di dovrebbe celebrare nell’estate del 2022, a giugno, precisamente a Formentera. Il luogo non è casuale, dato che nell’isola delle Baleari la coppia ha trascorso la loro prima romantica vacanza insieme ed è il luogo scelto come meta vacanziera con la famiglia.

Federica Nargi e Alessandro Matri con le figlie Sofia e Beatrice (Instagram)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA