Alessandro Matri compie 38 anni, la dolce dedica social di Federica Nargi

Buon compleanno Alessandro Matri. L'ex calciatore della Juventus compie 38 anni. Quale modo migliore di festeggiare, se non in vacanza in famiglia, in Sardegna, con la bella Federica Nargi e le splendide figlie Sofia e Beatrice. Giornate di relax, divertimento, cene e spettacoli in villaggio turistico.

La dolce dedica di Federica Nargi ad Alessandro Matri

Questa mattina, una sorpresa speciale per papà Matri, proprio da parte delle stupende bambine, per lui un regalo unico: una maglietta con scritto "Papà sei il nostro supereroe". Il dolce momento è stato condiviso sulle storie Instagram della Nargi. La showgirl sarda, ha poi dedicato sui social un pensiero amorevole al suo compagno di vita, legata da 14 anni. Una serie di scatti della coppia innamorata e della famiglia felice, Federica scrive: «Tu, il punto fermo della nostra vita. Tanti auguri amore, ti amiamo tanto».

