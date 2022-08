Elisabetta Gregoraci, festa sullo yacht di Flavio Briatore per il compleanno del nipotino Gabriel

Una bella festa in famigila, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sempre molto legati e sorridenti nelle foto che immortalano i momenti che entrambi dedicano agli affetti famigliari. La popolare conduttrice di Battiti Live, posta sul suo profilo Instagram un insieme di scatti per festeggiare il compleanno del nipotino, Gabriel, figlio della sorella minore Marzia Gregoraci. E l'aspetto più bello di questi scatti social è che la famiglia "allargata" si trovi sullo yacht Force Blue dell'imprenditore, Flavio Briatore, 72 anni, che nonostante la separazione da Elisabetta, continua ad essere sempre presente nella sua vita.

Scatti in famiglia

Cappellino colorato in testa ed occhialetti abbinati, negli scatti dove zia Elisabetta scherza con Gabriel, poi tutti insieme dietro alla torta per spegnere dieci candeline che simboleggiano i dieci anni di età del cuginetto di Nathan Falco, il figlio che Elisabetta ha avuto da Briatore.

Elisabetta sta trascorrendo le vacanze sull'imbarcazione dell’ex marito e spesso i due sono stati visti insieme, forse per mantenere intatta la serenità del figlio Nathan e forse anche per un sincero affetto che lega i due ex.

