Aurora Ramazzotti riprende gli allenamenti dopo il parto di Cesare: «Ho aspettato perché volevo dare il tempo giusto al mio corpo»

Aurora Ramazzotti torna a parlare di sport con i suoi follower sui social. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, durante la gravidanza, raccontò ai suoi fan che aveva deciso di fermare gli allenamenti perché non si sentiva nelle condizioni di fare attività fisica.

Oggi, invece, torna a parlare della sua passione per l'attività motoria e che, dopo la gravidanza, è disposta a riprendere con successo. Ecco i suoi consigli.

Aurora Ramazzotti e lo sport

«La ripresa è veramente un percorso incredibile. Il corpo della donna nel periodo della gravidanza e dopo il parto subisce dei cambiamenti significativi, ma non ce ne rendiamo subito conto - spiega Aurora Ramazzotti nelle sue Instagram stories -. L'ultima volta che ho parlato di sport con voi ero ancora incinta di Cesare e, alla fine ho detto che la prossima volta che ve ne avrei parlato sarei stata mamma».

Dopo aver registrato un allenamento dedicato alle donne in gravidanza, Aurora continua spiegando che per lei il parto è stata un'esperienza unica che l'ha tenuta ferma, con l'attività motoria, dalla 33esima settimana di gravidanza in poi: «Ho deciso di smettere di allenarmi perché non ce la facevo, mentre ora sento di dover riprendere.

E prosegue con qualche consiglio utile: «Ascoltate sempre il vostro corpo e le vostre esigenze, questo è il mio motto. Evitate esercizi come il crunch che stressano il retto intestinale e soprattutto godetevi con calma ogni esercizio», ha concluso Aurora Ramazzotti.

