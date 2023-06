Michelle Hunziker, relax post vacanze: «È bello tornare nel proprio lettino»

di Redazione web

Michelle Hunziker si sta godendo un po' di meritato relax: prima, il soggiorno in Costiera Amalfitana, poi, le due settimane di mare in Riviera Romagnola e, adesso, il rientro a Milano. La conduttrice svizzera è solita postare molti contenuti sul proprio profilo Instagram e, anche nei giorni scorsi, ha portato con sé i suoi numerosissimi fan. Nell'ultima storia che ha pubblicato oggi, giovedì 29 giugno, Michelle si trova nel suo letto con la sua dolce cagnolina Lilly che si sta godendo le coccole.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Nell'ultima storia Instagram che Michelle Hunziker ha pubblicato sul proprio profilo, si trova sul letto in compagnia di Lilly che sta accarezzando e scrive: «È bello viaggiare per poi tornare casa nel proprio lettino...». La conduttrice, infatti, è rietrata proprio ieri, mercoledì 28 giugno, da due settimane di vacanza trascorse in Romagna. Michelle, che ogni anno in estate frequenta la riviera romagnola, era molto dispiaciuta che il suo soggiorno si fosse già concluso e, infatti, ha raccontato ai suoi follower che quel luogo ha un posto speciale nel suo cuore. I fan della conduttrice si stanno, ora, chiedendo quale sarà la prossima tappa della sua vacanza.

Michelle Hunziker e i social

Michelle Hunziker, oltre ad essere molto amata e seguita in televisione, è anche ammiratissima su Instagram. Il suo profilo, infatti, conta quasi sei milioni di follower che la sostengono sempre con molto calore e tanto amore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 15:26

