Paola Turci, dalle cicatrici per l'incidente all'amore con Francesca Pascale: «Famiglia è dove c'è lei»

La cantante Paola Turci si è lasciata andare ad una lunga confessione sulla sua vita, a trent'anni da quell'incidente che le cambiò totalmente la vita. La carriera di Paola Turci inizia nel 1986 quando partecipa per la prima volta a Sanremo, nella categorie Nuove Proposte. Con 11 partecipazioni al festival come concorrente e 3 come ospite, Paola Turci ha incantato sempre il suo pubblico, portando sul palco la sua essenza e la sua verità. La cantante ha raccontato di come si sia sempre sentita la più brutta in famiglia perché «mia mamma e mia sorella sono bellissime. Quando eravamo giovani, tutti si giravano a guardare loro, mentre io rimanevo in disparte».

Ma ciò che l'ha segnata maggiormente è stato l'incidente stradale che l'ha vista coinvolta in prima persona nel 1993 e la cicatrice che ne è derivata.

