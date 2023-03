Paola Turci , com'è iniziata la storia con Francesca Pascale: «Appena l'ho vista è saltata la luce». Cosa è successo dopo

di Redazione Web

Ospite di Alessandro Cattelan nel programma 'Stasera C'è Cattelan' su Rai Due, Paola Turci ha raccontato come ha conosciuto Francesca Pascale, che ha sposato civilmente lo scorso luglio. Il loro matrimonio è stato l'evento romantico per eccellenza dell'estate 2022. Ed oggi, vivono felicemente la loro storia d'amore. La cantante, nel rispondere a una domanda del conduttore riguardo il suo primo incontro con Francesca Pascale, ha raccontato: «Vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po' agitata, l'ho vista mentre entravo in scena. Appena la vedo va subito via la corrente!».

Paola Turci compie gli anni: lo scatto romantico e la dedica della moglie Francesca Pascale

La luna di miele di Paola Turci e Francesca Pascale

La domanda di Cattelan

Segue subito la domanda del conduttore: «E tu? Cosa hai fatto? Hai invitato Francesca nel backstage?». Lei ribatte che non è stato possibile: «Con lei non si può far niente - spiega - ancora oggi compra i biglietti per un mio concerto». Negli occhi della cantante si intravede la serenità di chi oggi vive una splendida storia d'amore e sorride nel raccontarne l'inizio. Il tutto, racconta la Turci, è partito da un gancio involontario ricevuto da Francesca Fagnani, che aveva intervistato Pascale: «Lessi quell'intervista su Il Fatto Quotidiano (parliamo di tre anni fa) e rimasi davvero colpita. Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Questo perchè lei non si faceva molto vedere. Quando lessi l’intervista, mi piacque, poi guardai la foto e pensai ‘però dai guarda’. Inoltre disse delle cose intelligenti e che condividevo a pieno in quell'intervista».

L'intervista a Francesca Pascale

Nell'intervista 'galeotta', la stessa Pascale dichiarò di esser stata più volte vittima di pregiudizi, dichiarando di «non essersi mai sentita offesa, semmai violata nella privacy». Disse di aver subito discriminazioni per l’«amore non convenzionale» con un uomo più anziano rispetto a lei di ben 49 anni: «Non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi». Aggiunse anche che «combattere a favore dei diritti Lgbtq va a tutela anche della mia persona: e se domani io scegliessi di vivere in una famiglia arcobaleno? Perché dovrei vivere in uno Stato che mi odia a prescindere?».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA