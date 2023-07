Michelle Hunziker alla prova cambio pannolino di Cesare: «Il destino dei nonni di un maschietto». La risposta di Aurora è tutta da ridere

di Redazione web

Michelle Hunziker sta prendendo molto seriamente il suo nuovo ruolo di nonna e lo dimostra ogni volta che Cesare, il primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, è nei paraggi. Dall'allattamento del piccolo con il biberon, fino al cambio pannolino, nonna Michelle è inarrestabile e l'ultimo video pubblicato su Instagram è esilarante.

Andiamo a scoprire che cosa ha fatto Michelle Hunziker e la gag divertentisisma con Cesare. La mamma Aurora, poi, ha voluto precisare qualcosa e la risposta è tutta da ridere.

Nonna Michelle e il cambio pannolino

Michelle Hunziker ha documentato con un video su Instagram tutte le normali procedure da attuare durante la difficilissima pratica del "cambio pannolino" quando si ha un nipotino divertente come Cesare, che ama fare la pipì nei momenti meno opportuni.

Nella prima parte del video, Michelle appare sorridente e felice con una camicetta grigio scuro mentre ride e scherza con il piccolo: «Ma quanta pipì fai, riempi tutto il pannolino!» e, nel momento in cui si distrae, Cesare "attacca" con un getto di pipì (finta, ricordiamo che è un video ironico che rappresenta una situazione tipica) che la sporca completamente. Ma nonna Michelle è famosa a tutta Italia per essere una donna che non si arrende di fronte alle difficoltà e decide di tornare in gioco, mettendosi una tutina impermeabile e riprovare a portare a casa la vittoria contro il nipotino, in un gioco che si sta facendo sempre più difficile.

Cesare, tuttavia, è sveglio e attacca nuovamente sul volto della conduttrice televisiva che scoppia a ridere. Michelle torna, infine, munita di tutina impermeabile (di nuovo) e una maschera subacquea per proteggere gli occhi.

Proprio in quel momento, Cesare attacca nuovamente sul volto di Michelle Hunziker. Un video esilarante che ha mandato in delirio i fan.

La risposta di Aurora Ramazzotti

Aurora ha voluto ricondividere il video ironico di Michelle, per fare una precisazione molto impoertante: «Cesare nega tutto!». Lui è il piccolo di mamma Aurora e questo video lede molto alla sua reputazione!

Il video è andato subito virale e i fan si sono divertiti moltissimo. Non vedono l'ora di poter vedere il piccolo di casa mentre ride e sorride alla mamma e alla nonna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 15:01

