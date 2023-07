Aurora Ramazzotti damigella al matrimonio di Santo Versace. La dedica per Francesca De Stefano: «Non dimenticherò mai questo giorno»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti ha fatto da damigella agli sposi Santo Versace e Francesca De Stefano, che hanno celebrato il loro matrimonio in una chiesa nel Centro di Roma. Sui social non sono mancate foto e video dell'evento raccontato dalla maggior parte dei presenti come «una serata speciale e indimenticabile».

Lo sa bene la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una carrellata di foto dell'evento con una tenera e dolce didascalia a corredo. «Rimarrà sempre un grande onore per me averti fatto da damigella», ha scritto Aurora Ramazzotti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La dedica social di Aurora Ramazzotti

«Io e Francesca ci siamo conosciute in vacanza, un viaggio importante per entrambe anche se per ragioni molto diverse - ha scritto Aurora Ramazzotti a corredo del post Instagram pubblicato sul suo profilo -.

Poi, ha aggiunro: «Sentirmi ascoltata e vista da lei per un’adolescente come me significava tanto e così si è creato un legame forte, vero e raro. L’8 luglio Santo e Francesca hanno coronato finalmente il loro sogno di sposarsi e io so quanto lo desideravano. Per questo Francesca De Stefano rimarrà per sempre per me un grande onore averti fatto da damigella e non mi dimenticherò mai di questo giorno speciale».

