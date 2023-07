Michelle Hunziker, gaffe in chiesa alle nozze di Santo Versace: «Salvata da Ambra Angiolini, per fortuna c'eri tu amica mia»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha partecipato al matrimonio più chic degli ultimi mesi: quello tra Santo Versace (fratello di Gianni) e Francesca De Stefano che si sono sposati in una chiesa al centro di Roma. La conduttrice svizzera ha stupito tutti i follower su Instagram per l'insolita scelta dell'abito che era nero e, di solito, a una festa di nozze è un colore da evitare. Michelle, recentemente, ha postato qualche foto della festa e una storia in compagnia della sua amica Ambra Angiolini.

Michelle Hunziker, abito nero al matrimonio dell'amica. I fan: «Non si fa, hai toppato di brutto»

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato alcune storie in cui ha raccontato la giornata del matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. La conduttrice ha passato la giornata insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e anche a tanti amici vip come, ad esempio, Ambra Angiolini.

La storia Instagram di Michelle racconta un aneddoto molto divertente capitato in chiesa. La conduttrice scatta un selfie con Ambra Angiolini e le scrive: «Io che presa dall'emozione avrei voluto applaudire in chiesa...

I vip presenti al matrimonio

Al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, oltre a Michelle Hunziker e ad Ambra Angiolini, c'erano molti volti noti, tra cui: Eleonora Daniele, Alba Parietti, Mariagrazia Cucinotta.

