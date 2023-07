Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare incantato dal bisnonno (il papà di Eros). I fan: «Che tenerezza»

di Redazione Web

Quando il piccolo Cesare chiama (il figlioletto di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza), il bisnonno corre. Lo dimostra l'ultimo video che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una scena tenerissima che ha colpito il cuore dei fan di Aurora.

Nel video è possibile vedere il piccolo Cesare che guarda "incantato" il suo bisnonno, Rodolfo Ramazzotti (80 anni), il papà di Eros. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti, gli 'effetti' dello zaino perso sul treno. Una fan: «Ma cosa è successo alle tue sopracciglia?»

Aurora Ramazzotti, zaino perso sul treno Italo: «Se lo trovate scrivetemi. Confido nel potere dei social»

<iframe src="https://e.infogram.com/adf3b583-05fd-48c2-9fc0-035568de03aa?src=embed" title="AURORA-RAMAZZOTTI" width="555" height="1160" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Aurora Ramazzotti ama custodire i momenti vissuti in famiglia, soprattutto con i nonni e i bisnonni, proprio per continuare ad avvicinarsi sempre di più alla tradizione familiare. Se quello tra nonni e nipote è dunque un rapporto prezioso e speciale, quello con i bisnonni non deve essere sottovalutato.

Moltissimi sono stati i commenti dei follower che hanno particolarmente apprezzato questo tipo di contenuto perché è riuscito a suscitare in loro tanta tenerezza e dolcezza. «Che cosa bellissima. Un affetto puro e sincero», ha scritto una fan. «Che tenerezza, i nonni e bisnonni: patrimonio da custodire con tanto amore». «Cesare è incantato dal bisnonno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA