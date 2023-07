Aurora Ramazzotti, zaino perso sul treno Italo: «Se lo trovate scrivetemi. Confido nel potere dei social»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha smarrito lo zaino in treno. Nelle sue stories di Instagram, infatti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, rivolge un appello ai suoi fan chiedendo loro di aiutarla nell'ardua impresa di recuperare lo zaino con i suoi beauty, dimenticato nel salotto di un treno Italo tra Roma e Milano.

Michelle Hunziker, gaffe in chiesa alle nozze di Santo Versace: «Salvata da Ambra Angiolini, per fortuna c'eri tu amica mia»

Santo Versace e Francesca De Stefano, matrimonio da sogno a Roma: ecco tutti gli invitati vip

Aurora Ramazzotti e l'appello ai fan

«Ciao amici, faccio un appello perché credo nel potere dei social - ha affermato Aurora Ramazzotti nelle sue stories Instagram -. Se c'è qualcuno che sta viaggiando in treno tra Milano e Roma: abbiamo smarrito uno zaino marrone con dentro due miei beauty su uno dei quali c'è scritto Aury e ci sono le foto del matrimonio di Francesca e Santo (Francesca De Stefano e Santo Versace, ndr), quindi indiscutibilmente mio. Su un treno Italo. Se state viaggiando e lo trovate scrivetemi: all'interno del salottino, specifica Goffredo. Se siete in questa situazione scrivetemi in direct. Confido in voi!»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA