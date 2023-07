Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sorpresa in piscina: «Nazionale di nuoto sincronizzato scusateci»

di Redazione web

Da Uomini e donne al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si candidano per una nuova attività. Non è un reality e neanche un programma di Maria De Filippi, ma si tratta del nuoto sincronizzato in piscina.

I due vip, infatti, hanno improvvisato una coreografia davvero esilarante degna della Nazionale di tale disciplina.

Avranno convinto i fan con il loro nuovo talento? Scopriamolo insieme.

Quando non sono impegnati a cambiare pannolini e giocare e crescere con la loro figlioletta, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano trascorrono le vacanze estive inventando coreografie stravaganti in piscina.

«Nazionale di nuoto sincronizzato scusateci per tutto ciò», scrivono i due ex gieffini e ex tronista e corteggiatore del programma di Maria De Filippi, consci delle scarse capacità nella disciplina olimpionica.

A prendere parte alla storia Instagram e alla coreografia anche una special guest: papà Stefano Codegoni che si presta volentieri alla scenetta riscuotendo gli applausi dei fan della coppia.

