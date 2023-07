Sophie Codegoni e Ale Basciano al supermercato: lei gli ricorda un aneddoto del Gf Vip, lui si irrigidisce. Com'è andata

di Redazione Web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si trovano insieme in Puglia, in vacanza, con la loro bambina Celine. La nuova famiglia, travolta recentemente da molte polemiche sulla gestione della bimba, e da gossip su una possibile crisi di coppia, sembra essere più affiatata che mai, tanto da portare a galla vecchi ricordi, non proprio piacevoli, e riderci su.

Il gelato della discordia

Nello specifico Sophie, durante la scelta dei gelati al supermercato, ha ricordato un episodio all'interno della casa del Grande Fratello, in cui litigò in modo molto acceso con Alessandro, al punto di lasciarsi: «Mi è appena venuta in mente la scena di quando al Grande Fratello ho mangiato questo gelato, di nascosto, e mi ha lasciata dicendo che ero una falsa perché avevo detto che non avrei mangiato il gelato e l'ho mangiato senza di lui», afferma la Codegoni ridento e facendo rimanere senza parole Basciano.

La reazione

Nella storia spiega: «Solo alcuni di voi si ricorderanno la discussione per il gelato Valsoia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 09:39

