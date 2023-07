Ludovica Valli torna sui social dopo il ricovero: «Non ho ancora capito cosa mi sia successo». Ecco come sta

di Redazione Web

Ludovica Valli ha fatto molto preoccupare i suoi fan dopo aver pubblicato delle storie in cui era apparsa in ospedale, con un vistoso taglio sul mento e aveva spiegato che non sapeva cosa le fosse successo. Dopo alcune ore di, insolito, silenzio sui social, la Valli è tornata con diverse storie in cui ha spiegato ai followers cosa le è successo e rassicurandoli sul suo stato di salute.

Cosa è successo

Ludovica ha esordito dicendo che si sente molto meglio e ha raccontato di aver passato una notte intera a stare male con lo stomaco. Dopo aver rimesso tutta la notta la mattina alzandosi dal letto ha avuto un malessere: «Vado in cucina, ma non ci arrivo, mi fermo al tavolo, penso "ok torno in camera", per fortuna non avevo Otto in braccio, faccio per tornare indietro, ma come faccio due passi perdo i sensi». A quel punto il marito si è svegliato sentendo il rumore e quando è andato in cuicina l'ha vista priva di sensi e con il volto coperto di sangue.

Come sta

Nel cadere, infatti, ha riportato un taglio profondo sul mento dove i medici in ospedale le hanno poi messo dei punti: «Morale, chiama l'ambulanza perché io non riuscivo nemmeno a stare in piedi.

