Ludovica Valli, la figlia Anastasia vittima di bodyshaming (a due anni): «Cicciona, fa schifo»

Ludovica Valli nel mirino degli hater. Nello specifico però, non è stata offesa lei ma la sua bambina. Già in passato Anastasia, la figlia maggiore dell'influencer, era stata offesa, appellata come "cicciona" e definita addirittura preoccupante per il suo peso. Senza nemmeno tenere troppo conto del fatto che la bambina in questione ha poco più di 2 anni.

Il commento

Dopo che Ludovica aveva messo a tacere le critiche, rispondendo a tono a chi si permetteva di offendere una bimba così piccola, gli odiatori da tastiera sono però tornati alla carica e la Valli ha mostrato una chat in cui una donna commenta una delle sue stories che vede come protagonista la figlia maggiore. Nel video la piccola sale su una panchina, in modo goffo, come è normale che un bimbo della sua età faccia, ma il commento lascia senza parole.

La risposta della Valli

La donna in questione, infatti, replica: «Non sa salire, che schifo.

