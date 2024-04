Chiara Ferragni e il caso Pandoro, Codacons all'attacco: «Al Tar smonteremo le tesi della difesa. Contesteremo punto per punto»

di Redazione web

Il Codacons interverrà al Tar del Lazio nei ricorsi presentati da Chiara Ferragni e da Balocco sul caso della multa inflitta dall'Antitrust per il pandoro «Pink Christmas», che saranno discussi nel merito il prossimo 17 luglio. L'intervento del Codacons al Tar , si legge in una nota dell'associazione, è finalizzato a contestare punto per punto le istanze della Ferragni e dell'azienda dolciaria.

Codacons vs Chiara Ferragni

L'obiettivo è «smontare le tesi difensive che vorrebbero scaricare ogni responsabilità sui consumatori che hanno acquistato il prodotto e che, come più volte ripetuto dalla stessa Ferragni, avrebbero frainteso i messaggi lanciati dall'influencer e dall'azienda».

«Chiederemo ai giudici amministrativi – commenta il presidente Carlo Rienzi – di confermare la sanzione dell'Antitrust e rigettare tutte le richieste di Ferragni e Balocco, forti della recente sentenza del Tribunale di Torino che ha confermato gli illeciti già sanzionati dall'Autorità per la concorrenza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA