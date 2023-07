Sophie Codegoni, Fabrizio Corona su Telegram: «Via da Avanti un altro per un litigio con Sonia Bruganelli»

di Redazione Web

Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro? Parola di Fabrizio Corona che ha segnalato questo ulteriore cambiamento Mediaset sul suo canale Telegram. Il motivo? Un presunto litigio, secondo la ricostruzione dell'ex re dei paparazzi, tra Sophie e Sonia Bruganelli durante una delle ultime puntate della registrazione. Sarà vero? «Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni - scrive Corona -. Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis. Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie Codegoni gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l’immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione».

L'addio

«Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani.

Le rivelazioni

La presente, che a detta di Fabrizio Corona sarebbe una ragazza molto conosciuta, ha confermato come le due se le sarebbero dette di tutti i colori: «Praticamente c’è stato questo litigio che vi ho detto e poi se le sono dette di tutti i colori, stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla come dire no? Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste. Però Fabri, mi raccomando, non mettere il mio nome, non mi va di finire nei casini, capisci?». Sarà tutto vero quanto detto da Corona? Al momento non ci sono dichiarazioni da nessuna delle due dirette interessate. Si attendono news.

