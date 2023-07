Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al supermercato, poi la sorpresa: «Questo gelato mi ha sbloccato un ricordo del GfVip»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia, insieme alla loro bambina Celine. L'influencer e il dj postano moltissime storie di coppia per tenere aggiornati i propri follower su ciò che stanno facendo o su come trascorrono le giornate. I due ex gieffini, proprio in uno degli ultimi video pubblicati, hanno riportato alla mente dei fan un episodio capitato quando erano concorrenti del GfVip.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

In una delle ultime storie Instagram che Sophie Codegoni ha pubblicato si trova insieme al compagno Alessandro Basciano al supermercato. I due stanno scegliendo i gelati da comprare e l'influencer ricorda un episodio accaduto al GfVip: «Mi è appena venuta in mente la scena di quando al Grande Fratello ho mangiato questo gelato di nascosto e lui mi ha lasciata dicendomi che ero una falsa perché avevo detto che non avrei mangiato il gelato e l'ho mangiato senza di lui».



Poi, l'influencer ha pubblicato un'altra storia in cui è alla cassa per pagare e Alessandro si rivolge alla cassiera dicendole: «Perché stiamo comprando tutti sti gelati? Io veramente non lo so, dato che, poi, non li mangiamo neanche» e si gira sorridendo verso la fidanzata.

Sophie, Alessandro e la crisi superata

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nei giorni scorsi, hanno vissuto una piccola crisi di coppia che, però, sono anche riusciti a superare molto velocemente. I motivi dello screzio non sono stati resi noti ma i due avevano smesso di seguirsi sui social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 17:29

