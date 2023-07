Sophie Codegoni svela il nuovo look di Alessandro Basciano: «Hai capito che fico»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati a postare le loro storie di coppia su Instagram. "Tornati" perché, proprio nei giorni scorsi, i due avrebbero attraversato una crisi di coppia (almeno questo è quello che pensano i fan) che li avrebbe portati addirittura a smettere di seguirsi a vicenda sui social. Ora, però, tra l'influencer e il dj, il clima sembra essere molto disteso ed ecco che Sophie ha mostrato il nuovo look del suo compagno.

Alessandro Basciano ha cambiato look... radicalmente. Il fidanzato di Sophie Codegoni e papà della loro bambina Celine, da avere un colore di capelli castano è passato a un biondo quasi platino. Proprio nelle sue ultime storie, l'influencer aveva preso in giro, in modo scherzoso, il compagno che dal parrucchiere si stava sottoponendo a un certo trattamento con la carta stagnola che, tipicamente, serve proprio per accelerare il processo di decolorazione. Ora, in uno degli ultimi video pubblicati, Sophie è in auto con il suo Alessandro e lo inquadra dicendo: «Hai capito che biondo? E che fico.

La "crisi" superata di Sophie e Alessandro

La presunta crisi di coppia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è, quindi, definitivamente passata. I due, infatti, sono apparsi sorridenti alla festa organizzata da Chi a Rimini per raccogliere fondi per i paesi alluvionati e, da quel momento, non si sono più lasciati. I fan, alla notizia di una possibile rottura della coppia, si erano molto preoccupati.

