Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: «Non siamo la famiglia perfetta, le coppie vere si scontrano»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nelle ultime ore, stanno facendo parlare molto della loro coppia. Infatti, sui social, e soprattutto su Instagram, è successo di tutto. L'influencer e il dj non si seguivano più a vicenda (anche se ora hanno ripreso a farlo), mamma Valeria Pasciuti aveva pubblicato delle frasi che avevano fatto insospettire i fan che avevano subito gridato alla crisi. In realtà, come in tutte le coppie vere, capita che, a volte, ci siano degli scontri e a dirlo è la stessa Sophie.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno rilasciato un'intervista esclusiva a Chi in cui raccontano l'equilibrio familiare che hanno stabilito insieme: «Non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo. Ma, quando, una coppia è vera, c’è sentimento, ed è anche giusto scontrarsi». Inoltre, ad Alessandro è stato chiesto che rapporto abbia con la suocera Valeria Pasciuti che, molto spesso, appare nelle storie di Sophie. L'ex gieffino ha risposto: «La suocera è la mia croce e delizia, ci amiamo e ci scontriamo. A volte chiedo delle cose a Sophie e mi risponde lei. Del resto è anche molto protettiva nei confronti di Sophie, è anche la sua migliore amica».

La vita con Celine

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori della piccola Celine solamente da un mese. Alcuni giorni fa, sui social, si è scatenata una polemica per alcune foto che i due avevano pubblicato: erano in barca con la neonata. A tal proposito, il dj ha detto: «Abbiamo fatto mezzo minuto di video in barca alle sette e mezza di sera all’ombra dei Faraglioni con Celine che stava una bellezza e ce ne hanno dette di tutti i colori». Sophie ha, quindi, aggiunto: «Tenendo conto che da quando c’è lei sono cambiati i tempi, i ritmi, si cerca di fare tutto, certo, ma nella maniera più giusta per Celine».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 14:50

