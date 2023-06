Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è tornato il sereno: «Si diverte solo lui». Il siparietto è esilarante

di Redazione web

Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra proprio sia tornato il sereno, a patto che ci sia stato qualche litigio che li aveva fatti allontanare nei giorni scorsi. I fan dei Basciagoni credono proprio di sì, dato che, i due ex gieffini avevano smesso di seguirsi a vicenda sui social. Allarme rientrato, comunque, anche perché, i neo genitori di Celine sono stati due degli ospiti della super festa organizzata da Chi e da Alfonso Signorini a Rimini, per raccogliere fondi da donare alle zone colpite dall'alluvione. La coppia è apparsa molto felice e sorridente e lo conferma anche l'ultima storia pubblicata da Sophie.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi? Non si seguono più sui social. I dubbi dei fan e le frasi misteriose di mamma Valeria

Sophie Codegoni mamma, la confessione: «Dopo il parto piangevo tutti i giorni»

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano starebbero rientrando a Roma, dove vivono, dopo l'evento di ieri sera, mercoledì 28 giugno, a Rimini. I due sono in attesa del treno e il dj tiene in mano una bottiglietta e dice: «Attenzione per motivi di sicurezza invitiamo la passeggera Sophie Codegoni a non rompere i co***». In sottofondo, si sente Sophie ridere alla battuta del fidanzato che, poi, commenta con una frase: «Si diverte solo lui».

La prova definitiva che tra i due ex concorrenti del GfVip vada tutto bene è, poi, data dal post che ha pubblicato l'influencer sul proprio profilo: tra la serie di scatti, lei e Alessandro compaiono più volte insieme in atteggiamenti molto complici.

La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati. In una recente intervista rilasciata a Chi, l'influencer ha voluto specificare che, come tutte le coppie, nemmeno loro sono perfetti ma che è proprio questo l'amore vero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA