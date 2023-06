Sophie Codegoni mamma, la confessione: «Dopo il parto piangevo tutti i giorni»

di Redazione web

Sophie Codegoni è da poco diventata mamma della piccola Celine Blue, sua primogenita avuta dalla relazione con Alessandro Basciano, conosciuto dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nonostante tra i due si sia vociferato di una presunta crisi dopo che i due avevano smesso di seguirsi su Instagram, Sophie e Alessandro sono più uniti che mai e si stanno impegnando molto per poter essere i migliori genitori possibili per la loro principessa.

L'ingresso di Celine Blue nella loro vita, tuttavia, non è stato molto facile e Sophie ha voluto raccontare quale è stato il momento peggiore per lei.

Sophie Codegoni ha confessato di aver attraversato un momento molto difficile subito dopo il parto. Quando la neo mamma è arrivata a casa con la piccola Celine Blue ha capito subito che il ritorno alla vita normale non sarebbe stato così immediato e semplice.

«Le prime due settimane sono state difficilissime, piangevo a dirotto e mi veniva l'ansia per qualunque cosa», ha confessato Sophie Codegoni a Chi.

Per fortuna, il momento non è durato molto perché accanto a lei c'erano sua mamma e il suo compagno, Alessandro Basciano, che l'hanno supportata in tutto e aiutata come meglio potevano.

Adesso, mamma Sophie si è ambientata nella sua nuova vita con Celine Blue e si sta godendo il meritato riposo in barca con la sua famiglia.

