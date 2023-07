Marco Mazzoli, malore in diretta radio a Lo Zoo 105: «Non ho mai provato un dolore così forte in vita mia». Cosa è successo

di Redazione Web

Malore e spavento improvviso per Marco Mazzoli che, dopo aver vinto l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, ha ripreso a pieno la sua quotidianità. Nelle ultime ore però, durante la diretta della trasmissione de Lo Zoo 105, l'ex naufrago ha dovuto interrompere bruscamente la sua partecipazione. Dopo un intervallo musicale, gli altri conduttori della trasmissione hanno spiegato cosa è successo all'ex naufrago. Di conseguenza, nelle ultime ore, il conduttore radiofonico ha spiegato quanto è accaduto nelle sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Il malore di Marco Mazzoli

«Ragazzi scusatemi ma non sono mai stato così male in vita mia - ha raccontato Marco Mazzoli nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto meglio ma andrò a fare un controllo. Un dolore così non l'ho mai provato in vita mia. Mi sono spaventato perché non sto quasi mai male. Poi, per mollare la diretta io significa veramente che sto proprio male male. Non è mai successo. Penso sia stato un calcolo renale, adesso speriamo».

