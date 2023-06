Marco Mazzoli: «Mi rompevo i cog****i tutto il giorno, non lo rifarei mai più. Ho sofferto come un cane»

di Redazione Web

Marco Mazzoli, vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, nelle ultime ore, in una diretta Instagram ha raccontato ai suoi fan quello che è accaduto in Honduras. «Odiavo i reality e ora che ne ho fatto uno li odio ancora di più. L'Isola dei Famosi è stata un'esperienza straordinaria, ma non rifarei mai più», ha sottolineato Marco Mazzoli. Ma andiamo a vedere cosa ha svelato nel dettaglio.

Il racconto di Marco Mazzoli

«Oggi sono un po' più a posto di testa - ha raccontato Marco Mazzoli -. Sto realizzando tutto. Davvero è stata una roba allucinante. Mi avete scritto in privato di raccontare qualche retroscena. Posso dirvi che è stata un'esperienza da una parte straordinaria e dall'altra una roba che non farei mai più.

Durante la chiacchierata, Marco Mazzoli ha confessato di aver avuto una grossa lite con il capo degli autori che sarebbe poi chiamato «lo spirito dell'isola». Il motivo? L'ex naufrago voleva lasciare il gioco ma gli autori non glielo permettevano perché stava andando bene.

«Quando sei lì dopo una settimana che capisci il meccanismo, te ne vuoi andare - ha raccontato Marco Mazzoli -. Io me ne volevo andare ma non potevo. A un certo punto ho iniziato a litigare con il capo degli autori che è un po' il capo del programma. Io mi rompevo i co*****i tutto il giorno».

Cosa mangiava

«Cosa si mangiava? Siamo andati a fasi, nella prima fase non si mangiava niente e purtroppo è vero - ha raccontato Marco Mazzoli -. Vivendolo ho sofferto come un cane . Nello specifico loro ti forniscono il riso ma senza fuoco c'era chi se lo mangiava crudo. Ogni tanto ci davano delle verdure e una decina di cocchi a settimana. Nelle prime due settimane ho perso dieci chili, in totale ne ho persi sedici».

Poi, ha aggiunto: «Dopo la quarta settimana loro ci davano questo beverone, equivale a 160 calorie, sono 30 grammi di proteine. Nella quinta settimana ce ne davano due, uno la mattina e uno la sera e nelle ultime settimane ce ne davano tre al giorno. Altrimenti saremmo morti di fame, non puoi vivere con 40 grammi di riso al giorno».

I problemi intestinali dei naufraghi

«Nella prima settimana ca**i sassi, quindi ti vengono ragadi o emorroidi - ha spiegato Marco Mazzoli -. Quando chiedevamo dei lassativi li prendevamo perché sapevano di miele e lo consideravamo il nostro dolce. Ho avuto emorroidi, ragadi e due cistiti. Due giorni prima di tornare in Italia mi ha morso un ragno. Per il resto non ho avuto problemi fisici, anche se vivevamo un incubo. Ho sempre avuto la pressione 90/60 che è bassa.

