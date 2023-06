Isola, Marco Mazzoli su Helena Prestes: «Ci ho provato ad andarle incontro, ma è una persona problematica»

di Redazione web

Si è da poco conclusa l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi che ha visto trionfare il concorrente Marco Mazzoli. Queste settimane in compagnia dei naufraghi hanno regalato al pubblico moltissime emozioni e tanti dissapori. Sono state moltissime, infatti, i momenti di scontro e le liti all'interno del gruppo.



Nelle ultime puntate, il clima si era fatto particolarmente teso a causa delle numerose incomprensioni e discussioni create dalla naufraga Helena Prestes. Marco Mazzoli aveva, tuttavia, cercato di mettere da parte i motivi che avevano portato alle varie discussioni per poter vivere serenamente gli ultimi giorni in Honduras. Una volta tornato in Italia dopo la fine del reality, Marco Mazzoli ha rivelato cosa pensa davvero di Helena Prestes.

Marco Mazzoli è tornato in Italia e, durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha rivelato cosa pensa davvero di Helena Prestes, concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. «Ho provato ad andare incontro a Helena Prestes -ha detto Marco-, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica». Insomma, tra i due non sembra ci sarà modo di riappacificarsi. La modella brasiliana non ha ancora commentato la dichiarazione di Marco Mazzoli e alcuni fan credono che sia stato troppo duro con Helena Prestes perché «alla fine è un gioco».

