«Cristina Scuccia non è etero», Helena Prestes dopo l'Isola dei Famosi risponde ai fan

Tornata in Italia dopo che è stata eliminata all'Isola dei Famosi, Helena Prestes, nelle ultime ore, ha risposto nelle sue Instagram stories ad alcune curiosità dei fan. La modella brasiliana ancora una volta, anche sui social, si è mostrata senza peli sulla lingua. Helena ha così raccontato, in primis, la verità sul rapporto con Dayane Mello e poi, le ha risposto ad una domanda di una fan sull'ex naufraga Cristina Scuccia. Ma procediamo con ordine.

«La mia parrucchiera mi ha riferito tutto e mi ha detto che Dayane mi sosteneva - ha sottolineato Helena Prestes -.

Poi, ha aggiunto: «Io e lei abbiamo una lunga storia da quando avevamo 14 anni. L'ho sempre tenuta nel cuore anche se le nostre vite hanno preso strade diverse. Io rispetto questa cosa perché nessuno è santo in questo pianeta. Quindi è stato bello essere sostenuta da lei: una vera sorpresa».

Poi, una fan le ha chiesto se secondo lei Cristina Scuccia fosse etero, poiché nel corso dell'esperienza all'Isola dei Famosi, si è parlato di un amore che l'ex suora avrebbe in Spagna. Ma la risposta di Helena ha sorpreso la maggior parte dei suoi fan: «No secondo me no, non è etero. Solo questo voglio rispondere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 13:47

