Isola dei Famosi, Helena Prestes contro Cristina Scuccia: «Di suora non hai proprio niente... diavolo!». I fan le danno ragione

L'Isola dei Famosi è arrivata alle sue battute finali. Questa sera, venerdì 16 giugno, andrà in onda la semifinale del reality show, mentre, la finalissima è fissata per lunedì 19 giugno. In Honduras la tensione tra i naufraghi rimasti in gara è sempre più alta e alcuni di loro ormai non si sopportano più. Nelle ultime ore, le protagoniste di una lite che non ha lasciato indifferenti i fan sui social, sono state Helena Prestes e Cristina Scuccia.

Tra Helena Prestes e Cristina Scuccia sono volati stracci. Le due naufraghe dell'Isola dei Famosi, che sono anche due delle protagoniste indiscusse di questa edizione, hanno litigato per alcuni atteggiamenti che non sopportano l'una dell'altra. La modella continua a ribadire che l'ex suora sia completamente un'altra persona quando non ci sono le telecamere e che, quindi, il suo comportamento sia del tutto falso e ipocrita. Cristina, invece, continua a pensare che i modi di esprimersi di Helena siano completamente sbagliati, perché, oltre a dimostrare continua supponenza è anche arrogante nei confronti degli altri.

Helena ha attaccato Cristina dicendole: «Te lo ripeto: la suora è morta, non c'è più e non credo ci sia mai stata neanche nel cuore, non hai proprio niente di quella figura... diavolo!». La discussione ha scatenato i commenti dei fan sui social che, però, per la maggior parte hanno dato ragione alla modella.

I commenti sui social

Dopo che la lite tra Helena Prestes e Cristina Scuccia è andata in onda in uno dei daytime pomeridiani, i telespetattori e fan del reality hanno commentato: «Ha ragione Helena, Cristina è una frustrata e una falsa», «La penso come Helena: la "suora" ha solo saputo nascondersi dietro alle telecamere e non ha dato nulla a questa edizione» oppure ancora «La Prestes ha capito tutto, brava».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 18:35

