Pamela Camassa ringrazia i fan dopo l'Isola: «Ora posso mangiare le ciambelle». Poi i selfie con i naufraghi

Per Pamela Camassa, l'esperienza all'Isola dei Famosi è stata sicuramente un'avventura da ricordare. Una bellissima esperienza dove la showgirl si è messa in luce per la sua misura ed educazione nel rapportarsi con il gruppo.

Finita l'ultima puntata sono iniziati i festeggiamenti e l'ex naufraga ha pubblicato nelle sue Instagram stories un selfie con tutti i finalisti, felici e contenti. E non solo. Pamela Camassa ha voluto ringraziare anche tutti coloro che l'anno sostenuta in questa bellissima avventura. Andiamo a vedere cosa ha detto.

I ringraziamenti di Pamela Camassa

L'ex naufraga ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla fanpage creata dal suo compagno Filippo Bisciglia. «Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto - ha sottolineato Pamela Camassa nell'audio -.

L'ex naufraga in compagnia di Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone, nelle sue Instagram stories ha pubblicato un video dove si è mostrata sorridente e soprattutto spensierata. «Ed eccoci qui ragazzi - ha sottolineato Pamela Camassa - Quello che sognavamo da due mesi: tre scatole di ciambelle ripiene».

