Marco Mazzoli vince l'Isola dei Famosi. Luca Vetrone secondo classificato

Marco Mazzoli vince l'Isola dei Famosi 2023 e conferma tutti i pronostici che lo vedevano tra i super favoriti. Luca Vetrone, secondo classificato e unico "nip" del realitu di canale 5, ha battuto al televoto tutti i vip rimasti in gara da Cristina Scuccia ad Andrea Lo Cicero.

Isola 2023, la diretta della finale di lunedì 19 giugno

01.45 Con la proclamazione di Marco Mazzoli finisce qui la cronaca minuto per minuto di Leggo.it della finale dell'isola dei Famosi. Grazie per essere stati con noi

01.38 la dedica a Chico Forti di Marco Mazzoli: «Devo ringraziare tutti perchè sono stato veramente una brutta persona. l'uomo che ha creduto in me dal giorno 1, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perchè gliel'ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie e a una persona che sichiama Chicco Fiorti che era dentro di me quando pensavo ma come fai quando tu hai una data di uscita mentre che Chicco Forti che è in galera da oltre vent'anni senza una data d'uscita? Ciao Chicco non vedo l'ora di venirti a trovare in galera»

01.34 Il naufrago che vince l'Isola dei Famosi 2023 è : Marco Mazzoli

01.33 E' giunto il momento del verdetto finale

01.26 Stop al televoto

01.25 Ultimi 30 secondi prima di scoprire chi tra Marco Mazzoli e Luca Vetrone vincerà questa edizione dell'Isola dei Famosi. Da pronostico dovrebbe essere scontata la vittoria di Mazzoli, ma si sa all'Isola "nulla è come sembra"

01.17 Alvin chiude dicendo a Ilary che le vuole bene «Ah Ilary, sei la mia statua preferita»

01.14 Con tour di Alvin all'interno della Palapa si spengono le luci siamo alla fine

01.10 In studio Gian Maria Sainato

01.02 Momento emotional con i best dei due naufraghi

00.58 In attesa di conoscere il vincitore Ilary Blasi fa delle domande a Marco Mazzoli e Luca Vetrone

00.51 Battutona di Ilary Blasi: «Praticamente Stefania è stata più volte in Hondouras di Marco Predolin». Applausi

00.49 Arriva l'abbraccio

00.45 Marco ha davanti a sè delle cloche, in una c'è la "pizza quadrata" ricordo d'amore con la moglie, poi c'è una sua lettera e Marco che si commuove

00.37 Anche per Marco Mazzoli è tempo di sorprese, c'è la moglie Stefania

00.22 Andrea Lo Cicero eliminato con il 60%

00.19 Ultimi 30 sencondi per Andrea e Luca

00.12 Soperesa per Andrea Lo Cicero

00.09 Luxuria: «Christopher se anche fosse vero, e non è vero, quello che hai detto è veramente squallido»

00.08 Al rientro della pubblicità Nathaly e Christopher litigano, lui l'accusa di essersi "infilata nel suo letto"

23.59 Marco Mazzoli vince la prova ed è il primo finalista

23.56 In Honduras inizia a piovere. Alvin spiega la nuova prova dei naufraghi

23.53 In studio Nathaly Caldonazzo

23.52 Marco Andrea e Luca sono ufficialmente i tre finalisti dell'Isola dei Famosi

23.47 Luca Vetrone batte anche Pamela Camassa

23.45 Stop al televoto

23.42 Nuova sorpresa anche per Luca che parla con il fratello che in collegamento dallo studio di Milano

23.38 Intanto la regia inquadra Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi

23.36 La sorpresa per lei è la sorella manola che è lì in Honduras... acrime e abbracci anche per le due sorelle

23.32 Momento sorpresa per Pamela Camassa, c'è una pergamena con una foto del matrimonio della sorella a cui non ha potuto partecipare

23.29 Luca va in sfida con Pamela

23.28 Luca deve scegliere il suo avversario tra Pamela e Marco

23.25 Andrea Lo Cicero sceglie nuovamente Luca

23.16 Vince Andrea Lo Cicero, anche lui dovrà scegliere chi mandare al televoto flash. Pubblicità

23.13 Nuova prova per i naufraghi, questa volta si gioca con la resistenza

23.08 Anche Alvin in postazione nomination, clip anche per lui sugli "scontri" con Iilary

23.05 Il secondo naufrago eliminato è: Alessandra Drusian

23.03 Televoto chiuso

23.02 Ultimi 30 secondi prima di chiudere il televoto tra Alessandra e Luca

22.58 L'altra figlia, Angelina, è lì in palapa a sorprenderla. Mamma e figlia si abbracciano tra le lacrime

22.56 Alessandra torna in Palapa per lei c'è un quadro, una sua foto con la scritta "Brava mamma" e le firme delle sue figlie Angelina e Aurora, quello che ha sempre desiderato.

22.53 E ora tocca ad Alessandra Drusian. Ma prima la sua clip

22.50 Questa sera tutti i naufraghi riceveranno sorprese una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza possono finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras.

22.40 Molto emozionante l'abbraccio con la mamma

22.38 La sorpresa non è finita perchè in realtà la mamma è lì in Honduras

22.35 Prima sorpresa per Luca Vetrone, c'è un dolce messaggio della mamma.

22.28 Ora tocca ad Alessandra scegliere il naufrago con cui andare al televoto

22.27 Mazzoli "condanna" Alessandra dopo aver tentennato su Luca

22.24 In qualità di vincitore Mazzoli dovrà decidere chi mandare al televoto diretto

22.16 Vince Marco Mazzoli

22.12 Prima prova per i naufragi, chi vince si salva dal prossimo televoto flash

22.09 Scherzo ad Helena, le dicono che Carlo non c'è ma è dietro di lei con un mazzo di rose rosse. Baci a profusione e battutona di Ilary «Almeno qualche copertina di gossip quest’estate fatela, oppure facciamo una figuraccia!»

22.07 Helena: «Prima di entrare ero insicura, sull'Isola mi sono accorta che ero innamorata veramente. Ci stavamo frequentando da un po'»

22.05 Helena Prestes in studio, la Blasi le racconta dello scontro tra Luxuria e il suo fidanzato Carlo

22.03 Alessandra Drusian fa il suo ingresso in palapa come nuova finalista per la gioia dei naufraghi

21.57 Cristina Scuccia è eliminata

21.54 Stop al tempo chiuso ufficialmente il televoto tra Cristina e Luca

21.51 Vladimir Luxuria chiede nuovamente a Cristina se questa "persona" esite o è un'invenzione: «E' una storia vera, ma quando sarà il tempo ne parleremo, com ho sempre detto i germogli vanno protetti». La Blasi «Ma non è che fa di cognome Caltagirone?»

21.45 La clip sull'avventura e il percorso dei 5 finalisti

21.43 Ingresso in palapa dei naufraghi

21.43 Collegamento con Alvin «Alvin sei arrivato in finale anche tu, grazie... non era scontato!». Il saluto della Blasi al fidato inviato

21.41 Ingresso in studio di Ilary Blasi, anche questa sera in total black con una gonna luga e la camicia con taglio smoking molto elegante. E' iniziata la finale dell'Isola dei Famosi che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it

21.35 Due mesi di privazioni, sono partiti in 18, sono arrivati in finale solo in 6. Il giorno del trionfo è arrivato. Fine anteprima

Isola 2023, la diretta della finale: ecco chi sono i favoriti alla vittoria. In palio un montepremi da 100.000 euro

Anticipazioni

L’ultima puntata dell'Isola dei Famosi, in diretta questa sera su Canale 5, sarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi rimasti in gioco - Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Alessandra Drusian - dovranno superare per coronare il sogno di vincere la 17° edizione dell’Isola e aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.

Uno tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Nessuno dei finalisti si aspetta che un naufrago possa rientrare in gara dall’Ultima spiaggia. Lo scopriranno solo con l’arrivo di Alessandra Drusian in Playa.

I naufraghi riceveranno, inoltre, una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras.

I favoriti dei bookmaker

Tutto pronto per la finale dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che questa sera decreterà il vincitore: per gli analisti di Scommessemania e Betflag, il favorito è lo speaker radiofonico Marco Mazzoli, offerto a una quota tra 1,35 e 1,40 davanti a Pamela Camassa, che vale tra 6 e 6,50, e all’ex suor Cristina, che oscilla tra 5 e 8 volte la scommessa. Lontani a 15 l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian, ripescata dall’ultima spiaggia con il televoto del pubblico a casa, stessa quota anche per l’infuencer Luca Vetrone.

