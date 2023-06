Isola, Marco Mazzoli e la lettera al reality: «Cara Isola dei Famosi, mi hai fatto piangere ma...»

di Redazione Web

Marco Mazzoli è il vincitore della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi. All'isola abbiamo visto lo speaker consolidare la sua amicizia con il collega di Lo Zoo di 105, Paolo Noise, ma anche tirare un carattere forte che lo ha portato più volte al centro della scena, ma allo stesso tempo nel cuore degli spettatori del reality ha sempre portato un po' di leggerezza a fronte di decine di discussioni su strategie. Finita la sua avventura, Marco Mazzoli ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con delle foto e a corredo una lunga lettera dedicata al reality. Andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

La dedica di Marco Mazzoli dopo la vittoria all'Isola: «A Paolo Noise e Chico Forti»

La lettera di Marco Mazzoli

«Cara Isola, sono in volo verso casa - ha scritto Marco Mazzoli a corredo del post Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Per cinque lunghe settimane, ti ho odiato, combattuto, ma poi ho dovuto cedere al tuo volere, altrimenti mi avresti fatto a pezzi. Dalla quinta settimana, mi sono lasciato andare, ho messo il “Mazzoli” dello Zoo in pausa e ho lasciato uscire il vero “Marco” e da li, le cose sono cambiate radicalmente».

«Mi hai fatto soffrire»

«Mi hai fatto piangere e mi hai fatto ridere - ha sottolineato Marco Mazzoli -. Mi hai costretto a vivere con meno del essenziale, mi hai fatto soffrire la fame, affrontare giochi complessi, mentre il mio corpo era senza forze, ma nonostante tutto, ti devo ringraziare. Sono uscito più forte, con la lista delle priorità di vita totalmente ribaltata, mi hai tolto tutto, ma regalato tanti insegnamenti. Non rifarei questa avventura per nessun motivo al mondo, ma la porterò dentro di me per sempre. Mi duole ammetterlo, ma mi hai battuto, non ho vinto io, hai vinto tu».

